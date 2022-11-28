Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Suriye'ye kara harekatı, Düzce depremi, sözleşmeli personele kadro, EYT'de son durum, fahiş fiyatlar gibi konuların görüşüldüğü toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AMACIMIZ KAPSAMLI ATEŞKESE KADAR TEMASLARI SÜRDÜRMEK"

"Rusya ve Ukrayna liderleriyle kimi zaman yüz yüze, kimi zaman telefon görüşmeleriyle bölgemizde yaşanan krizin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Önceki hafta bir dizi telefon görüşmesi yaptık. Tıkanma aşamasına gelen tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MASUMLARIN KANINI AKITARAK KİRLİ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Güney sınırlarımızda yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Karkamış'ta 5 yaşındaki evladımızla 22 yaşında öğretmenimizi katleden terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum.

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