Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması hatırlatıldı.

''HUZURLU BİR ORTAM SAĞLANINCA GÖNÜLLÜ OLARAK DÖNECEKLER''

Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, ''Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir.'' sözleriyle yanıt verdi.

Ayrıntılar geliyor...