Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum: Sonunda karşımıza çıkacak cesareti buldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısındaki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ilk kez yorum yaptı. Erdoğan, "Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'a kadar 6'lı koalisyonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak, kendisine gereken koltuğu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 6'lı Masa'nın aday belirleme sürecinde yaşananlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına da değindi.

"İNSANLIK ADINA BİZ UTANDIK"

6'lı Masa'da yaşananlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Daha ortada fol yok yumurta yokken bunların kendilerini kaptırdıkları ihtiras rüzgarları karşısında insanlık adına oradaki mazlumlar adına biz utandık. Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, ne tür kepazeliklere tanık olacağız. Siyaset kurumunu bu seviyeye düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Değerli arkadaşlar bunların her işi aynı. Bir yıl önce 6 parti bir araya gelip ittifak kurdular, toplandılar, konuştular, dağıldılar.

"BENİM MİLLETİM BUNLARI YUTMAZ"

Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi sürdürecek kişidir, soruyorlar kaç yardımcın olacak? Cumhurbaşkanının yardımcısı 1 olabilir 5 olabilir bin 500 olabilir. Bir başkan yardımcısıyla bu ülke nasıl yönetilecek demişti? Şimdi geldi 1500'e kadar yardımcı atabilir. Masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak bu nedenle yeteri sayıda yardımcısı olması lazım. Sanıyor ki benim milletim gafil, benim milletim bunları yutmaz ve 14 Mayıs'ta gerekli cevabı size verir. Şimdi yardımcıları da yıpranmasın diye açıklamıyorlar. Şimdi topu taca atacak yerleri kalmayınca bu isimleri de açıklamak için tekrar tekrar bir araya gelecekler.

"ZAR ZOR ADAYLARINI İLAN ETTİLER"

Masanın altı üstüne geldi, birileri masadan kalktı sonra tekrar oturtuldu. Bu kavgaların çetelesini tutanlar herhalde epey kalın bir dosya sahibi olmuşlardır. CHP'nin iki belediye başkanını da işin içine katarak zar zor adaylarını ilan ettiler."

"SONUNDA KARŞIMIZA ÇIKACAK CESARETİ GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ise şu ifadeleri kullandı: "Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'a kadar 6'lı koalisyonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak, kendisine gereken koltuğu vereceğiz"