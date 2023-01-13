Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı skandalla ilgili yargı harekete geçti! Savcılık, İsveç'ten 2 talepte bulundu

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binasının önünde dün toplanan bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu.

Skandal olayın ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, İsveç makamlarından faillerin tespit edilmesi ve elde edilen delillerin kendilerine gönderilmesini istedi.

İSVEÇ'E İSTİNABE TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir" denildi.

İSVEÇ BAŞBAKANI OLAYLARI SABOTAJ OLARAK TANIMLADI

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi. Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, " İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.