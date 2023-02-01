Son dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sinan Ateş çağrısı: Artık seçim yapma vaktin geldi

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Akşener, "Bu alçakları bulmak senin vazifendir. Adaletin yerini bulmasını sağlamak senin boynunun borcudur. Aksi takdirde bu kan senin de eline bulaşır. Bu zamana kadar görmezden geldin, duymazdan geldin ama artık seçim yapma vaktin geldi. Ya makamının hakkını verip bu alçaklığın karşısında dik duracaksın ya da katillerin karşısında boyun eğeceksin" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban gitmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, "Bu zamana kadar görmezden geldin, duymazdan geldin ama artık seçim yapma vaktin geldi. Ya makamının hakkını verip bu alçaklığın karşısında dik duracaksın ya da katillerin karşısında boyun eğeceksin" diye konuştu.

Akşener'in grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şu şekilde;

"14 Mayıs'a kadar her konuşmamda Sayın Erdoğan'a aynı soruyu soracağım. Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki genç bir akademisyene, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na Ankara'nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Sinan Ateş'e kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor?

"SÖYLE SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİ NEREDE?"

Vicdana sığmayanı Türkiye'ye sığdıramazsın. Bu millet sana ne istediysen verdi, sense ucube bir sistemi başımıza bela ettin. "Ayağımda pranga var" dedin, "Tüm yetkiler benim olsun" dedin. Madem prangalardan kurtuldun söyle o zaman Sinan Ateş'in katilleri nerede? Katilleri kim saklıyor?

"DEVLET CİNAYETİ ÖRTBAS ETME YERİ DEĞİLDİR"

Sayın Erdoğan bu alçakları bulmak senin vazifendir. Adaletin yerini bulmasını sağlamak senin boynunun borcudur. Can almayı kendine hak gören alçaklar bu ülkede elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Devlet cinayeti örtbas etme yeri değildir. Devlet, vicdanını yaralama yeri değildir. Sustun, görmezden geldin. Artık üzerine düşen bir seçim yapmaktır. Ya bu şehir eşkıyalarını görmezden gelmeye devam edeceksin ya üzerine gideceksin. Ya makamının hakkını verip bu alçaklık karşısında dik duracaksın ya da katillerin karşısında boyun eğeceksin. Seçimini yap Sayın Erdoğan.

"GELİNEN NOKTADA EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZİ PRİME TAKILDILAR"

EYT kanun teklifi Meclisimize sunuldu. En başından beri EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümüne bir hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık. Mevcut teklifte zorunlu yaş sınırı kaldırılıyor. Bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor. İktidar kafa karıştırıcı açıklamalarla insanımızı bunun tersine inandırdı. Gelinen noktada EYT'li kardeşlerimiz prime takıldılar. Net şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanmak için arabasını sattı, kredi çekti. Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz, çözüm önerimizi bütünüyle aldınız. Bu meseleden etkilenen bir başka kesim de staj ve çıraklık mağdurlarımız. Yazıktır, günahtır. Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bunun için de önerge verdik.

"İSRAFTA SÜPER LİGE DOĞRU GİDİYORUZ"

Erdoğan 11 yıl önce 2023 vizyonunu açıklamıştı. O zaman dolar 1 lira 75 kuruştu. Bugün o vizyonun gerçekleşeceği söylenen 2023'e girdik. Dolar 18 lira 81 kuruş. Ahmaklığa ahmak demek bile siyasi yasak nedeni oldu. Mesela Sayın Erdoğan arge harcamalarında dünyada birinci lige çıkacağımızı söylemişti. 2023'te ARGE'de amatör lige düştük. Hakkını yemeyelim, yolsuzlukta birinci lige çıktık. Süper lige doğru gidiyoruz. İsrafta süper lige doğru gidiyoruz, enflasyonda dünya şampiyonluğuna oynuyoruz."