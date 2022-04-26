Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

Dün Gezi Parkı davasında tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararın ardından kameraların karşına geçen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, karara tepki gösterip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

Özgür Özel

AK PARTİ'DEN ÖZEL'E SERT TEPKİ

Bugünse Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert bir tepki geldi. Çelik'in açıklamasında "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

"CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEMEZSİN"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Özgür Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Altun,yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin." dedi.