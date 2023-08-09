Son anketten çarpıcı sonuçlar: Seçimde verdiği oydan en çok HDP, İYİ Parti ve AK Parti seçmeni pişman

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde oy veren seçmenlere Metropoll Araştırma tarafından "Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" diye soruldu. "Evet, duyuyorum" diyenlerin oranı yüzde 22.4 olarak hesaplandı. Sonuçlara göre pişman olduğunu dile getirenlerin oranı AK Parti'de yüzde 22.5, CHP'de 19.9, MHP'de yüzde 20.9, İYİ Parti'de yüzde 24.8, HDP/YSP'de yüzde 26.2, YRP'de yüzde 24.7, TİP'de yüzde 20.8, Zafer Partisi'nde ise yüzde 37.1 çıktı.

Metropoll Araştırma, seçimlerden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 buçuk ay sonra seçmenlere"Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" diye sordu."Evet, duyuyorum" diyenlerin oranı yüzde 22.4 çıktı. Sonuçlara göre pişman olduğunu dile getirenlerin oranı AK Parti'de yüzde 22.5, CHP'de 19.9, MHP'de yüzde 20.9, İYİ Parti'de yüzde 24.8, HDP/YSP'de yüzde 26.2, YRP'de yüzde 24.7, TİP'de yüzde 20.8, Zafer Partisi'nde ise yüzde 37.1 olarak hesaplandı.

PİŞMANLIK ANKETİ

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde oy veren seçmenlere Metropoll Araştırma tarafından "Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

SEÇMENLERİN 4'TE 1'İ PİŞMAN

Katılımcıların yüzde 22.4'ü "Evet, duyuyorum", yüzde 72.8'i "Hayır, duymuyorum", yüzde 4.8'i ise "Fikrim yok/ Cevap yok" yanıtını verdi.

İYİ PARTİ'DE YÜZDE 24,8 PİŞMANLIK DUYUYOR

Sonuçlara göre pişman olduğunu dile getirenlerin oranı AK Parti'de yüzde 22.5, CHP'de 19.9, MHP'de yüzde 20.9, İYİ Parti'de yüzde 24.8, HDP/YSP'de yüzde 26.2, YRP'de yüzde 24.7, TİP'de yüzde 20.8, Zafer Partisi'nde ise yüzde 37.1 çıktı.