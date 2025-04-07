Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

Asal Araştırma'nın Mart 2025 tarihinde yaptığı son kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair seçmen eğilimlerini ortaya koydu. Türkiye genelinde 2.000 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

"Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusunda katılımcılar %31,2'lik destekle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

Erdoğan'ın en yakın rakipleri %25,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve %22,0 ile Ekrem İmamoğlu olarak görünüyor. Diğer adaylar arasında CHP Lideri Özgür Özel %4,3 oranında destek alırken, katılımcıların %5,2'si "başka biri"ni tercih ediyor. Dikkat çekici bir şekilde, ankete katılanların %11,8'i fikrim yok/cevap yok/hiçbiri seçeneğini işaretlemiş.

CHP'NİN ADAYI KİM OLMALI?

Katılımcılara "Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" sorusuna verilen cevaplarda CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı tercihlerini ortaya koyuyor.

Bu bağlamda, Mansur Yavaş %29,2 destekle öne çıkarken, onu %27,0 ile Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Özgür Özel %7,5 destek alırken, %4,0 başka bir adayı tercih ediyor. Önemli bir şekilde, bu soruya katılımcıların %22,6'sı fikrim yok/cevap yok derken, %9,7'si "hiçbiri" seçeneğini işaretlemiş.

İMAMOĞLU YÜKSELİŞTE

CHP'nin anketlerdeki en popüler adayı konumundaki Mansur Yavaş'a destekte bir düşüş trendi görülüyor. Ağustos 2024'te %36,5 olan destek Mart 2025'te %29,2'ye gerilemiş. Ancak Ortalamada %34,4 ile Yavaş en yüksek desteğe sahip. Ekrem İmamoğlu'nun desteği dalgalanma gösteriyor. Ağustos 2024'te %20,8 olan desteği, Aralık 2024'te %27,1'e yükselmiş, sonra düşüş yaşamış ve Mart 2025'te tekrar %27,0'ye çıkmış. Ortalama desteği %23,5.

ÜÇÜNCÜ EN YÜKSEK OY: FİKRİM YOK

"Fikrim yok/Cevap yok" seçeneği oldukça yüksek bir oranda (%25,8 ortalama) seyrediyor, bu da önemli bir kararsız seçmen kitlesinin varlığını gösteriyor. "Hiçbiri" diyenlerin oranında belirgin bir artış trendi var: Ağustos 2024'te %2,3 iken Mart 2025'te %9,7'ye yükselmiş. Bu, seçmenlerin mevcut adaylardan memnuniyetsizliğinin arttığını gösterebilir.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ORANI ARTIYOR

Özgür Özel'in desteği %4,0 ile %8,5 arasında dalgalanıyor ve ortalamada %6,3 seviyesinde kalıyor. Mart ayında oran 7,5'e yükseldi.

Genel olarak, Mansur Yavaş açık ara önde olmakla birlikte desteğinde bir düşüş trendi, İmamoğlu'nun desteğinde ise dalgalı bir artış eğilimi gözleniyor. Ayrıca, "Hiçbiri" diyenlerin artması ve yüksek kararsız oranı, CHP içinde aday konusunda bir memnuniyetsizlik veya belirsizlik olduğunu düşündürebilir.