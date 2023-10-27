Solingen faciasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen aşırı sağcı saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk ve olayda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç için Ankara'da anma töreni düzenledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen aşırı sağcı saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk ve olayda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç için Ankara'da anma töreni düzenledi.

YTB'nin genel merkezinde düzenlenen etkinliğe, YTB Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve eski AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak katıldı.

Solingen faciasının 30. ve bu saldırıda 5 aile üyesini kaybeden Mevlüde Genç'in 1. ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

YTB Başkanı Eren, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Mevlüde Genç ile tanıştıktan sonra "bir evladı ve torunu" olarak kendisinin yanında olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Genç'i "Anadolu insanının, Türk-İslam irfanını ve mayasını adeta şahsında somutlaştırmış bir anne" olarak nitelendiren Eren, "(Mevlüde Genç) Büyük bir acı yaşıyor fakat o civanmertliği, cefakarlığı, fedakarlığı ve o duruşuyla bulunduğu ülke Almanya'ya ve Batı dünyasına bir insanlık dersi veriyor." dedi.

Eren, 1980'li yıllardan itibaren Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik saldırıların sistematik ve kurumsal bir şekilde yapıldığını söyledi.

Solingen faciası dışında Avrupa'daki Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırılara da değinen Eren, "Şu an Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakmak serbest, Filistin bayrağı sallamak veya mevcut olaylarla alakalı tepki göstermek yasak." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın da Solingen faciasının hüznünü hala yaşadıklarını dile getirerek, bu konuda mücadele etmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Almanya'da yaşadığı dönemde kendisinin de çeşitli ırkçı saldırılara uğradığını kaydeden Aydın, bu gibi saldırılarda aynı Genç gibi kin ve nefret tohumu ekilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya ise Solingen faciasını "Solingen Katliamı" olarak tanımladığına dikkati çekti.

Genç'in, "incinsen de incinme" geleneğiyle hareket ettiğini dile getiren Sırakaya, "Mevlüde annenin tüm hayatına baktığımız zaman insan eksenli olarak yaşadığını ve bu yaşamış olduğu değerleri de yaşatmaya kendisini vakfettiğini görürüz." dedi.

Anma programında, Solingen faciası başta olmak üzere Avrupa'da Türklere yönelik ırkçı saldırıların konu alındığı belgeselin gösterimi yapıldı.

Solingen faciasına ilişkin resim sergisinin de düzenlendiği etkinlikte, konuşmaların ardından YTB binasında "Mevlüde Genç Salonu"nun açılışı yapıldı.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Kimlikleri gizli tutulan failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.