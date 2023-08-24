Sol Parti Sputnik Türkiye'deki greve destek ziyaretinde bulundu

Sol Parti, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye'de süren grevin 8. gününde gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, "Tek adam rejiminin hakim olduğu, otoriter, anti demokratik uygulamaların hakim olduğu ülkelerde halkın doğru bilgiye ve habere ulaşması en temel sorunların başında gelir. Bundan kaynaklı da bütün basın emekçilerin örgütlü, insanca yaşanacak iş koşullarında ve iş güvenceli çalışması bizim de en temel sorumluluğumuz, görevimizdir. Bütün örgütlü kesimleri, bütün mücadele eden emekçilere dayanışma göstermeye, bu mücadeleye sahip çıkmaya, omuz omuza anti demokratik uygulamalara karşı koymaya davet ediyoruz" dedi.

TGS, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 8. gününde devam ediyor.

Sol Parti, grevin 8'inci gününde gazetecileri Ankara'da ziyaret ederek destek verdi. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, şunları söyledi:

"Sputnik Türkiye bürolarında çalışan basın emekçilerinin grevleriyle dayanışma içerisindeyiz. Sputnik'te çalışan arkadaşlarımız işçi sınıfının yıllardır sürdürdüğü mücadelesinin ortaya koyduğu kazanımlara uygun bir mücadele sürdürüyorlar ve buna saygı gösterilmesini istiyorlar. Derhal işten çıkarılan 24 basın emekçisinin işe iade edilmesi gerekiyor. Sputnik'te çalışan basın emekçileri Türkiye'deki açlık sınırının neredeyse altında çalışıyorlar. Ücretlerinin insanca yaşanacak düzeye çıkarılmasını istiyorlar. Örgütlü mücadele yaşamın her alanında olduğu gibi basın emekçilerinin de en doğal hakkı. İşçi sınıfının yüz yıllardır sürdürdüğü mücadelesinin de en doğal kazanımıdır. Onun için sendikal örgütlülüğe doğrudan Sputnik işverenin saygı göstermesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'nın da işverenin kim olduğuna bakmaksızın yasalara uyulmasını sağlaması, denetlemesi ve işverenin masaya oturmasını sağlaması gerekiyor.

Sadece basın emekçilerinin mücadelesi değil basın emekçilerinin örgütlü olması, güvenceli çalışması ve aynı zamanda emekçi halkın özgür ve gerçek habere ulaşmasının da teminatıdır. Türkiye gibi özellikle tek adam rejiminin hakim olduğu, otoriter, anti demokratik uygulamaların hakim olduğu ülkelerde halkın doğru bilgiye ve habere ulaşması en temel sorunların başında gelir. Bundan kaynaklı da bütün basın emekçilerin örgütlü, insanca yaşanacak çalışma koşullarında ve iş güvenceli çalışması bizim de en temel sorumluluğumuz görevimizdir. Sputnik basın emekçileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzu söylemek yetmiyor, bütün örgütlü kesimleri, bütün mücadele eden emekçilere dayanışma göstermeye, bu mücadeleye sahip çıkmaya, omuz omuza anti demokratik uygulamalara karşı koymaya davet ediyoruz. Sol Parti olarak bu mücadelenin sonuna kadar yanı başında olacağımızı ifade etmek istiyoruz."