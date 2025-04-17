MARDİN Artuklu Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Siyonizme Karşı Cesaret Ödülleri' sahiplerini buldu. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Dünyada siyonist barbarlığa karşı harekete geçen herkesin cesaret kaynağı Gazze" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 'Siyonizme Karşı Cesaret Ödülleri Töreni' düzenledi. Ödül töreninde ayrıca '25'inci Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'nun açılışı da yapıldı. Törene, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen, diplomat, başkonsolos, medya mensubu, sivil toplum kuruluşlarının genel başkan ve temsilcileri ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversitenin rektörlük binasındaki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

'SİYONİZM, İNSAN VARLIĞINI TEHDİT EDEN BİR TEHLİKEDİR'

Törende konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyonizmin ontolojik bir problem olarak değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Siyonizm aynı zamanda bilim ve akademiyle teorik anlamda da bir ilişki düzeyi inşa ediyor. Siyonizm, bilgiyi, bilimi, hakikati ortaya çıkarmak yerine hakikati örtmeye yönelik bir araca dönüştürüyor. Bu durum artık sadece belli alanları etkileyen bir tehlike değil, insanlığın varlığını tehdit eden bir tehlikeye dönüşmüş durumda. Bu tespit akademik alan dışında, hayata dair bütün alanlarla ilgili olarak da yapılabilir. Gelinen noktada şunu çok net bir şekilde gördük ki; dünyada siyonist barbarlığa karşı harekete geçen herkesin cesaret kaynağı Gazze. Onun dışındaki bütün cesaret Platon'un idealar dünyasındaki gölgeler hükmünde" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Devletler nezdinde Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya halkına, akademi alanında Prof. Dr. Abdulfettah El-Awaisi'ye, Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi'ye, acil tıp uzmanı ve akademisyen olan Prof. Dr. Mads Gilbert'a, medya kuruluşları ve basın mensupları nezdinde; Al Jazeera haber kanalına, Anadolu Ajansı'na, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a ve CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e, öğrenciler nezdinde; Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'ye, spor nezdinde; Celtic Futbol Takımı Taraftar Grubu Yeşil Tugay'a cesaret ödülleri verildi.

Ödülleri, Güney Afrika Cumhuriyeti adına Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba ve İspanya halkı adına İspanya Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Gilberto Terente, Cesaret Ödülü'nü aldı. Al Jazeera haber kanalı adına Al Jazeera Türkiye Ofisi Prodüktörü Nidal Bilgay Siyam ve Anadolu Ajansı adına Diyarbakır Bölge Müdürü Sema Kaplan, Ayşenur Ezgi Eygi ve ailesi adına kuzeni Bahar Tıkkın aldı.

Törende, programa katılamayan ödül sahipleri Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi, Prof. Dr. Mads Gilbert ve Celtic Taraftar Grubu gönderdikleri video mesajlarla Mardin Artuklu Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti.

Ödül alan Haber Türk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, özgür Filistin'de buluşmayı umut ederken; CNN Türk'ten Fulya Öztürk de özgürleşmiş Gazze'de haber yapacağı günleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.