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Siyasilerden, Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesine tepki! Her biri MHP liderini kızdıracak

Politika Haberleri

Siyasilerden, Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesine tepki! Her biri MHP liderini kızdıracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam oynan Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratları nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu gelişmenin ardından "Tribünler hükümet istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti." ifadelerini kullandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Beşiktaş'tan istifa edeceğine AK Parti'den istifa et Bahçeli." dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki "Hükümet istifa" tezahüratlarından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Maçların seyircisiz oynanmasına yönelik çağrıda bulunan Bahçeli, bu paylaşımın ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Devlet Bahçeli, maçların seyircisiz oynanmasına yönelik de bir çağrıda bulundu.

Bu çağrı büyük yankı uyandırırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından, bir paylaşım yaptı. Davutoğlu, "Tribünler hükümet istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti." ifadelerini kullandı.

Siyasilerden, Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesine tepki! Her biri MHP liderini kızdıracak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yaptığı Twitter paylaşımında, "Beşiktaş'tan istifa edeceğine AK Parti'den istifa et Bahçeli." dedi.

Siyasilerden, Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesine tepki! Her biri MHP liderini kızdıracak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP lideri Bahçeli'nin Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etmesi sonrası sosyal medya hesabından "Ben Beşiktaşlıyım…" paylaşımında bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise "Bu gece Büyük Beşiktaş camiasından ayrılarak Beşiktaşlılara büyük sevinç ve gurur yaşatan başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm muhteremlerin yıllık aidatlarını ben Beşiktaş'a bağışlayacağım. Milletimizin sesi olan tüm Beşiktaşlıları bir kez daha tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Siyasilerden, Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesine tepki! Her biri MHP liderini kızdıracak

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli Muharrem İnce Beşiktaş Politika Güncel Haberler

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