Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?

Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?
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Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan son yaptığı paylaşımıyla büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığını kullanarak iş yapan bir siyasetçi ve iş insanı olduğundan bahseden Sayan, bu kişinin AK Parti'yi "Babasının malı gibi görüp" yönetmeye kalktığını iddia etti.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı dikkat çeken paylaşımla siyasi kulisleri hareketlendirdi. İsmini vermediği bir siyasetçiyi ve iş insanını hedef alan Sayan'ın ifadeleri, özellikle iktidar cephesinde büyük yankı uyandırdı.

BOMBA İDDİALAR

Sayan, bu kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığını kullanarak birçok işini çözdüğünü öne sürerken, iddialarını daha da ileri taşıdı. Paylaşımında, hedef aldığı kişinin hem PKK hem de FETÖ ile bağlantılı olduğunu ima eden Sayan, CHP'yi şekillendirmeye çalıştığını ve AK Parti'yi "babasının malı gibi" yönetmeye kalkıştığını savundu.

"DEVLETİN ARAZİLERİNE DOYMADI"

Savcı Sayan, aynı şahsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık besleyen bazı siyasetçiler ve iş insanlarıyla iş birliği yaptığını, medya organlarının ve büyük şirketlerin el değiştirme süreçlerinde aktif rol oynadığını iddia etti. Devlet arazilerine "doymadığını" ve yurtiçinde olduğu kadar yurtdışındaki kazançlı projelerde de yer aldığını belirtti.

"SEN NASIL BİR KARAKTERSİN"

Sayan, ismini açıklamadığı bu kişinin büyük şirketlere "tek kuruş harcamadan" ortak olduğunu vurgulayarak, kamuoyuna şu sözlerle seslendi: "Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarıyorsun? Bence senin kişiliğin akademik çalışmalara konu olmalı. '100 numaralı siyasetçi ve iş adamı' lakabı sana cuk oturur. Bu millet senin gibilerden çok çekti, maalesef çekmeye de devam edecek. Allah seni bildiği gibi yapsın."

İŞARET ETTİĞİ İSİM KİM?

Sayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu. İddiaların odağındaki kişinin kim olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Sayan'ın açıklamalarının ardından herhangi bir isim vermemesi, kamuoyundaki merakı daha da artırdı.

İşte Savcı Sayan'ın o paylaşımı;

Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?

Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Okuma yazması bile olmayan ilçe başkanları hakimlere talimat veriyot günaydınlar sabahlar hayır olsun

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıerman genç :

hadi ordan biliyorsan Adamsan açıkla, Dizimi çekiyon haftaya merak edilsin bakılsın diye

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Haber Yorumlarımurat dural:

İnsanlar da umut tükendi Uyan Türkiye Uyan yeter artık ülkenin sömürüldüğünü gör artık gözünü aç onurunla yaşa !

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Sustukça senin de ondan bir farkın yok

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıCaner Alp:

İsim vermeli kim bu

Yorum Beğen22
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