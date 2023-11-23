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Sivas Valisi Zara İlçesini Ziyaret Etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Zara ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, Kaymakam Enes Emircan Buyuran'a yeni görevinde başarılar diledi ve ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Aile Destek Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını da ziyaret etti. Esnaf ziyareti ve okul ziyareti gerçekleştiren Vali Şimşek'e, ilgili yetkililer eşlik etti.