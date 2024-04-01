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Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu: Karşımızdakiler de Müslüman

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Sivas'ta seçimi kazanan Büyük Birlik Partili (BBP) vatandaşlar, tekbir getirerek kutlama yaptı. Seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun ise tekbir getiren partililerine "Ne tekbiri arkadaşlar! Karşımızdakiler de Müslüman." diyerek tepki gösterdi.

BBP, merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra eski kalesi Sivas'ı yeniden kazandı. BBP'nin adayı Adem Uzun, AK Partili rakibine 14 puandan fazla fark atarak sandıktan galibiyetle çıktı.

Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li başkan, tekbir getirerek gösteri yapan partililerini susturdu

BBP'LİLER SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADI

BBP'nin galibiyeti sonrası partililer, elde ettikleri zaferi tarihi Sivas Meydanı'nda toplanarak kutladı. Kutlama etkinliğine belediye başkanlığını kazanan BBP'li Adem Uzun da katıldı.

Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li başkan, tekbir getirerek gösteri yapan partililerini susturdu

"NE TEKBİRİ ARKADAŞLAR!"

Partililerin tekbir getirmesine tepki gösteren ve kalabalığa uyarıda bulunan Uzun, "Sivas halkı teveccüh gösterdi, seçimi kazandık. Herkesi kucaklayalım. Ne tekbiri arkadaşlar, karşımızdakiler de Müslüman. Böyle yapmayalım." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li başkan, tekbir getirerek gösteri yapan partililerini susturdu

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Kaynak: Haberler.com / Politika

Büyük Birlik Partisi Adem Uzun Sivas Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Raşid Polat:

Helal olsun dogru demis. Gavuru mu yendiniz arkadas?

77
1
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İDO BEY:

Adam gibi adam işte helal olsun yakışanı yapmış kazanmışsın seçim bu savaş değil kutlamanı yap keyfine bak farklı yerlere çekmeyin.

47
0
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Eko cCc:

Adamsın

13
0
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