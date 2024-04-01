Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu: Karşımızdakiler de Müslüman

Sivas'ta seçimi kazanan Büyük Birlik Partili (BBP) vatandaşlar, tekbir getirerek kutlama yaptı. Seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun ise tekbir getiren partililerine "Ne tekbiri arkadaşlar! Karşımızdakiler de Müslüman." diyerek tepki gösterdi.

BBP, merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra eski kalesi Sivas'ı yeniden kazandı. BBP'nin adayı Adem Uzun, AK Partili rakibine 14 puandan fazla fark atarak sandıktan galibiyetle çıktı.

BBP'LİLER SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADI

BBP'nin galibiyeti sonrası partililer, elde ettikleri zaferi tarihi Sivas Meydanı'nda toplanarak kutladı. Kutlama etkinliğine belediye başkanlığını kazanan BBP'li Adem Uzun da katıldı.

"NE TEKBİRİ ARKADAŞLAR!"

Partililerin tekbir getirmesine tepki gösteren ve kalabalığa uyarıda bulunan Uzun, "Sivas halkı teveccüh gösterdi, seçimi kazandık. Herkesi kucaklayalım. Ne tekbiri arkadaşlar, karşımızdakiler de Müslüman. Böyle yapmayalım." ifadelerini kullandı.