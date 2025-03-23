Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor! Başkandan el yazısıyla ilk mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında da tutuklama kararı verildi. İBB yönelik "terör" soruşturması kapsamında firari olan 3 şüpheliyi aramaya çalışmaları devam ediyor.

KAYYUM ATANMASI BEKLENİYOR

"Terör" suçlamasıyla tutuklanan Şahan'ın yerine belediyeye kayyum atanacağı tahmin ediliyor. Eğer Şişli Belediyesi'nde kayyum atanırsa 1999'dan sonra ilk kez Şişli CHP'den çıkarak kayyum yönetimine geçecek.

ŞAHAN'DAN EL YAZISIYLA MESAJ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, resmi sosyal medya hesabından el yazısıyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Şişlililer. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımla mücadelemiz sürdüreceğim. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız"

Şahan açıklamasını "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce sandıklarda oy kullanacağız, sonra Şişli Belediyemizde irademize sahip çıkacağız. Yorulmak, yıkılmak yok! Şişli sana emanet!" notuyla paylaştı.

"BİLİN Kİ BAŞIMIZ DİK"

Şahan "Şişli Belediyesi de biz de milletimize emanetiz. Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız." notunu düştüğü bir diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yurttaşlarım, ailem, dostlarım, çalışma arkadaşlarım, çarşamba sabanı ani ev baskınıyla gözaltına alındığım süreçte mahkeme, iradenize siyasi bir darbe vurarak büyük bir hukuksuzluğa daha imza atmış olup tutuklu yargılanmama karar vermiştir. Yargı bu kararıyla Türkiye'yi karanlık bir koridora sürmeyi göze almıştır. Biz de bu milleti bu karanlıktan mutlaka çıkaracağımıza söz veriyoruz.

Günlerdir belediyemize, bana ve iradenize sahip çıktığınızı biliyorum. Şişli Belediyesi size emanettir! Tüm yurttaşlarımızla birlikte Şişli'nin iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Bilin ki başımız dik! Omzumuzdaki sorumluluğun farkındayız. Milletimize güvenimiz tam. Sizlerle özgür günlerde buluşacağız!"

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız ve hukuka aykırı karara itiraz edeceğiz. İddiaları, delilleri, tutuklama ve serbest bırakma kararlarını basından takip edip, öğrendiğimiz 5 günlük bir süreçti. Aynı dosya kapsamında, aynı deliller söz konusuyken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Emrah Şahan'ın tutuklanmasının hukuken hiçbir açıklaması olamaz." dedi.