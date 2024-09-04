Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanıyor.

BAKAN FİDAN ELLERİ ARKADA BEKLEDİ

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı. O esnada Bakan Fidan'ın kameralara yansıyan bir görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlardan kareler;