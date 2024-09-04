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Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı. Sisi'yi beklediği anlarda Bakan Fidan'ın kameraya yansıyan rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanıyor.

BAKAN FİDAN ELLERİ ARKADA BEKLEDİ

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı. O esnada Bakan Fidan'ın kameralara yansıyan bir görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlardan kareler;

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (12)

RC MD:

Nasıl bekleyecekti? Allah aşkına böyle haber mi olur?

349
13
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ali ihsan çakır:

Ezilip büzülecek miydik, ne olacaktı anlamadım ki?

207
11
yanıtYanıtla
Emin Görmecikli:

kimseden korumasına gerek yok ki adan gibi adam

81
40
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halil daş:

çok kaliteli tecrübeli karakterli geleceğin cumhurbaşkanıdır

65
48
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ilhan007 isg:

İstediği gibi bekler. Geleceğin Türkiye başkanı.

41
34
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Kara Maske:

Torbaları Yeter.

37
22
yanıtYanıtla
Erol Balık:

köpekler tek tek ülkeye geliyor hayırdır

24
20
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Özkan Bulut:

Haaaaaa valla helal olsun

17
21
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Muhammed Yslbs:

Hazırol damı bekleyecekti napacaktı saçma sapan haberler paylaşıyorsunuz

35
2
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Arif Bitcoin:

Adam daha gekneden dakikalar saatler once hazirola mi geçecekti.

1
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