Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı. Sisi'yi beklediği anlarda Bakan Fidan'ın kameraya yansıyan rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanıyor.
BAKAN FİDAN ELLERİ ARKADA BEKLEDİ
Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı. O esnada Bakan Fidan'ın kameralara yansıyan bir görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlardan kareler;