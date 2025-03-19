Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste
Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj
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Sırrı Süreyya Önder, İmamoğlu'nun gözaltı olayında tarafını belli etti

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Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili "Cumhuriyetin demokratik niteliğinin genişlemesi; demokratik siyaset alanının genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam yanından durmam mümkün değildir. Siyasi tutumumu bu şekilde belirtmek istiyorum" dedi.

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"MÜDAHALEYİ ONAYLAMIYORUM, SESSİZ KALAMAM"

Olayın yankıları sürerken TBMM'deki oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını doğru bulmadığını ve buna sessiz kalmayacağını ifade eden Önder, "Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale ne yapana ne bunu teşvik eden yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları masa üstünde kağıt üstünde rasyonel gözükür fakat halk denen şeyle karşı karşıya geldiğinde sonuçları genellikle bunu murad edenler açısından irrasyonel olur. Benim şahsi tutumum Cumhuriyetin demokratik niteliğinin genişlemesi demokratik siyaset alanının genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir. Siyasi tutumumu bu şekilde belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sırrı Süreyya Önder, İmamoğlu'nun gözaltı olayında tarafını belli etti

AYAKÜSTÜ SOHBET ETMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde Meclis'te düzenlenen bir iftarda toklaşarak ayaküstü sohbet etmişti. Erdoğan'la yaptıkları konuşmayı aktaran Önder, bu kısa sohbet sırasında kendisinin sağlığını sorduğunu ve aynı şekilde kendisinin de Erdoğan'ın sağlığını sorarak, iyi dileklerde bulunduğunu ifade etmişti.

Sırrı Süreyya Önder, İmamoğlu'nun gözaltı olayında tarafını belli etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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