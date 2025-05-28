Şırnak'ta Kaymakam ve Vali Yardımcısı Atamaları Gerçekleştirildi

Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Şırnak Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt'un görev yerleri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aralarında Şırnak'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ilin çeşitli ilçelerinde Kaymakam atamaları gerçekleştirildi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aralarında Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Talha Altuntaş Kula Kaymakamı olarak Manisa'ya, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt Burdur Vali Yardımcılığına, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ise Gelibolu Kaymakamı olarak atandı.

Vali Yardımcısı Talha Altuntaş'ın yerine Çanakkale Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek Şırnak Vali Yardımcılığına, Trabzon Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş Güçlükonak Kaymakamı, Adıyaman - Besni Kaymakamı Çağlar Partal ise Silopi Kaymakamı olarak atandı. - ŞIRNAK