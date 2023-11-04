Sinan Oğan: Türkiye İttifakı Partisine Çökeceğimi İddia Edebilecek Kadar İzandan Yoksun Bir Kitleyle Karşı Karşıyayız

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi Bilecik İl Başkanlığı binası açılışına katılarak, "Benim Türkiye İttifakı Partisine çökeceğimi iddia edebilecek kadar izandan yoksun bir kitleyle karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye İttifakı Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binası açılışına Sinan Oğan, Genel Başkan V. Enver Türkoğlu, partinin Bilecik koordinatörü Mehmet Emin Bayındır, İl Başkanı Kadir Gürsever ve partililer katıldı.

Açılış sonrası bir açıklama yapan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Parti Türkiye'nin her yerinde çok hızlı bir şekilde örgütlenmeye devam etiğini söyledi. Oğan, "Bugüne kadar 50'den fazla ilde örgütlenmesini tamamlamış bir partimiz. İnşallah yılsonuna kadar bütün Türkiye'de örgütlenmesini tamamlayacaktır. Türkiye İttifakı Partisi bizim cumhurbaşkanlığına adaylığımızı destekleyen partilerden birisi hatta birincisiydi. O süreçte çok büyük emek harcadı ve kendisini kanıtladı. Allah'ın izni ile önü açık bir partimiz. Gelecek seçimlerde yerel seçim başta olmak üzere Türkiye İttifakı Partisin artık her yerde göreceğiz. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri parlamento seçimleri Türkiye'de siyasi elitlerin değişeceği seçimleri de beraberinde getirecektir. O sebeple ben şöyle görüyorum 2002'de AK Parti'nin iktidara geldiği 21 senedir iktidarda olduğu bir sürecin bir benzeri 2028 sürecinde de olacak. O dönemki AK Parti'nin rolünü bu dönem Türkiye İttifakı Partisi üstlenecek gibi gözüküyor. Bu tabi sizlerin çalışmasına, sizlerin gayretine bağlı. Bugünkü il açılışında gördüğümüz gibi sizlerin gayreti var. Gayret sizden nasip ve takdir Cenabı Allah'tan inşallah" dedi.

"Türkiye İttifakı Partisi'nin önümüzdeki süreçte çok büyük atılımlarını göreceksiniz, göreceğiz"

Oğan konuşmasının devamında, "Türkiye İttifakı Partisi'nin önümüzdeki süreçte çok büyük atılımlarını göreceksiniz, göreceğiz. Bende elimden geldiği kadar Türkiye İttifakı Partisi'nin iktidar yürüyüşünde yanınızda olacağım, destek olacağım. Arkadaşlarımızla beraber Türkiye İttifakı Parti'nin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Zira Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye İttifakı Partisi'nin ve Sinan Oğan gönüllülerinin çok büyük desteği vardı bana. Bu arada tabi o süreçte bize destek olan diğer partilere de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Siyaset devam eden bir süreçtir. Bu süreçten sonra bazı siyasi partilerimiz başka yöne doğru devam ettiler. Türkiye İttifakı Partisi başka bir yöne doğru devam. Dolayısıyla siyasette bazen beraber yürürsünüz bazen ayrı yürürsünüz. Ama hedef aynıdır, istikamet aynıdır. İstikamette 2028 senesinde Türkiye İttifakı Partisinin adayının Cumhurbaşkanı yapılmasıdır. Bu süreçte kimse Sinan Oğan yüzde 5'in üzerinde oy alacak diye beklemiyordu ama gördüğünüz gibi biz her iki ittifakı da domine edebilecek bir pozisyon yakaladık. Bu tesadüfen olmadı 3 sene planladığımız bir süreçti" dedi.

"Türkiye İttifakı Partisine çökeceğimi iddia edebilecek kadar izandan yoksun bir kitleyle karşı karşıyayız"

Sinan Oğan, isteyen kendisine istediği itirafı attığı söyleyerek, "2028'e giden bu süreçte acaba iftiralarla bunların önünü kesebilir miyiz, ayaklarına acaba bir şeyler dolayabilir miyiz derdindeler. Bana ilk defa bu iftiralar atılmıyor. Geçmiş süreçlerde de çok gördük. Ama hiçbiri yakışmadı ve yakışmayacaktır. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. O kadar işi çığırından çıkarıp, o kadar cahilce iftira atıyorlar ki Türkiye İttifakı Partisine çökeceğimi iddia edebilecek kadar izandan yoksun bir kitleyle karşı karşıyayız. Türkiye İttifakı Partisi yolunda dimdik devam ediyor, devam edecektir. Hızlı bir şekilde örgütlenmeye biz devam edeceğiz. Bilecik olarak hızlı bir örgütlenme bekliyorum sizlerden. Herkes 2028 sürecinde neyin ne olduğunu görecek. Siyaset sabır işidir. Bizde doğru zamanda doğru hamleyi yapacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Sinan Oğan ve berberindeki partililer Türkiye İttifakı Partisi Bilecik İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz parti binasını ziyaret ederek, Sinan Oğan ile sohbet ettiler. - BİLECİK