Sinan Oğan'dan oy sayımı devam ederken bir açıklama daha: Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyenleri olacak

Sandıklarda oy sayımları devam ederken, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bir açıklama daha yaptı. Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağı en başından beri ön gördüğümüz bir şeydi. Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyenleri olacaklar." ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy sayımları devam ederken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan bir açıklama daha geldi. Seçimlerin ikinci tura kaldığının görüldüğünü kaydeden Oğan, sonucu Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin belirleyeceğini dile getirdi.

"SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Oğan, şunları söyledi: "Seçimlerin ikinci tura kalacağı en başından beri öngördüğümüz bir şeydi. Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor. YSK Başkanı'nın açıklamasını duyduk, sandıkların yüzde 50'sinin sisteme girildiğini söylüyor. AA ve ANKA'ya baktığımızda çok farklı sonuçlar görüyoruz.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ VE ATATÜRKÇÜLER İKİNCİ TURUN BELİRLEYENİ OLACAK"

Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyenleri olacaklar. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için biz elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demeyeceğiz.

"PAZARLIK İÇİNE GİRECEKMİŞİZ GİBİ LANSE EDİLDİ"

Maalesef ki bizim ilk baştan beri ortaya koyduğumuz tavır şuydu, son günlerde biz pazarlık içine girecekmişiz gibi lanse edildi. Biz anayasanın ilk 4 maddenin değişmezliği, 3 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye'deki faiz enflasyon saçmalığından kurtarılması gibi.

"ROLÜMÜZ ONLARIN HAYAL ETTİĞİNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİYMİŞ"

Bizi sanki koltuk derdinde olmak isteyen bir yapıymış gibi göstermek istediler. Gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın rolü onların hayal ettiğinden çok daha önemliymiş."