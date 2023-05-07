Sinan Oğan: 'İkinci tura kalamadığımız takdirde cenneti vaat etmesek de, cehennemin kapılarını kapatacağız'

Ahmet Kavak

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Van'da esnafı ziyaret ederek, "İkinci tura kalamadığımız takdirde cenneti vaat etmesek de, cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" dedi.

Van'a gelen ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde sık sık yolunu kesen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Oğan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Van'a gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Oğan, Van'da yoğun bir ilgiyle karşılandığını kaydetti. Oğan, "Sinan Oğan Doğu bölgesinin, yani Iğdır'ın, Kars'ın, Ağrı'nın ve Van'ın adayıdır. Maalesef ki; siyaset hep batıda oynanan bir oyun haline gelmiş. İlk defa biz Türkiye'nin en doğusundan yola çıktık ve dedik ki; Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamı da eşit derecede devletten katkı almalıdır, eşit derecede kalkınmalıdır. Biz diyoruz ki, Van nüfusu Türkiye'nin en genç nüfuslarından birisidir. Beni en iyi Vanlı gençlere anlayacaktır. Vanlı gençler kavga istemiyor, Vanlı gençler iş istiyor" diye konuştu.

"Batıdan doğuya göç edilecek bir sistem kuracağız"

Esnaf ziyareti sırasında yanına gelen gençlerin çeşitli taleplerde de bulunduğunu söyleyen Sinan Oğan, "Van'da herkesin gönlünde bir yiğit yatar. Herkes kendi partisine oy verecek. Tek partisiz bağımsız adayım, ATA İttifakının adayıyım. Dolayısıyla her Vanlı gönül rahatlığıyla oy verdiği zaman 'bu benim Cumhurbaşkanım' diyebilecektir. Şu partinin, bu partinin cumhurbaşkanı demeyecektir. Onun için biz ülkemizi artık daha genç, daha dinamik, daha enerjik birisi yönetsin istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Van'a fabrikalar kuracağını ifade eden Sinan Oğan, "Sinan Oğan olarak, yarışa dördüncü başlamıştı, ikinci gelmek için bu yarışta büyük bir çaba sarf ediyor. Şu an yarışta üçüncü durumdadır ve ikincinin ensesindeyim. Sinan Oğan, bir hafta içerisinde yarışı ikinci tamamlayarak, ikinci tura kalacaktır. Keşke önümüzde 2 ay daha olsaydı. Her bir Vanlı Sinan Oğan'ı bir defa dinleseydi, bir defa tanısaydı. Diyecekti ki; Türkiye'yi donanımlı birisi yönetsin, Sinan Oğan yönetsin." diye konuştu.

Gazetecilerin "İkinci tura kalmamanız durumunda hangi ittifakı destekleyeceksiniz?" sorusuna ise Sinan Oğan, "Biz ikinci tura kalamadığımız takdirde cenneti vaat etmezsek de, cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, esnaf ziyaretinin ardından Kadim Aşiretler Federasyonuna geçti. Burada federasyon yetkilileriyle bir araya gelecek Oğan'ın akşam yemeğinin ardından kentten ayrılacağı bildirildi. - VAN