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Sinan Oğan'dan Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili açıklama: Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar

Politika Haberleri

14 Mayıs seçimlerinde yarışacak 4 adaydan biri olan Sinan Oğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Seçim otobüslerinin Silvan'da HDP'liler tarafından saldırıya uğradığını ifade eden Oğan, "Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi yaralandı.

Erzurum'daki mitingde yaşanan gerilimin yankıları sürerken 14 Mayıs seçimlerinde yarışacak 4 isimden biri olan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sinan Oğan'dan Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili açıklama: Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar

Dün Van'daki seçim çalışmalarını tamamlayıp akşam üzeri Adıyaman'a geçmek için yola çıkan seçim otobüslerinin Silvan'da HDP'lilerin saldırısına uğradığını ifade eden Oğan, "Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara'ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti. Otobüsü Jandarma bölgesine çektik. Konvoy'da benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Sinan Oğan'dan Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili açıklama: Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar

Oğan açıklamalarına şöyle devam etti; "Ortam gerilmesin diye aslında bu saldırıyı duyurmayacaktım. Ancak bir kısmı anonim ve trol hesaplardan bir kesim Erzurum'daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca "çekil baskısı yaratmak istiyorlar" Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP'yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP'ye de gösterin."

Erzurum Seçim Sonuçları
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Ata İttifakı Sinan Oğan Erzurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

ercan gurbhetchi:

ne SN KK ne SN İmamoğlu Ne Sn Yavaş kınamadı. Çünkü HDP destek veriyor onlara. Mustafa Kemal'in askerleriymiş... deyip hakaret eden HPD li Sakık a bile sesini çıkarmadılar buna mı ses çıkaracaklar. Başkan Apo nun heykelini dikeceğiz diyen Demirtaş ı da özgür bırakacaklarmış

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