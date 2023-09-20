Sinan Oğan, '12 milyonluk araba' iddiasına ilişkin açıklama yaptı, Deniz Zeyrek özür diledi

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sinan Oğan'ın seçimlerden sonra arabasını değiştirdiğini, aracın fiyatının da 12 milyon TL olduğunu iddia etti. Sinan Oğan'ın kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Zeyrek, aracın 2017 model olduğu ve değerinin 6 milyon TL olduğunun düzeltmesini yaparak özür diledi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın 12 milyon liralık arabaya binmeye başladığını öne sürdü. Bu iddia sonrası Sinan Oğan ise haberleri kesin bir dille yalanlayarak "Eğer bu araç Deniz Bey'in dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım." dedi. Bunun üzerine Deniz Zeyrek özür diledi.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in köşesine taşıdığı yazıda Sinan Oğan'ın, seçimler sonrası, fiyatı 12 milyon TL'yi bulan yeni bir araba aldığı iddiaları yer aldı.

Gazeteci Deniz Zeyrek

"HATAMI DÜZELTİR, ÖZÜR DİLERİM"

Zeyrek daha sonra Oğan'ın kendisine ulaştığını ifade ederek, "Sinan Oğan, bu sabah gönderdiği mesajda söz konusu otomobilin 2017 model ve 6 milyon lira değerinde olduğunu, seçimden önce sahip olduğu benzer fiyatta bir otomobilin yerine aldığını yazdı. Yazıyı yazarken aracın 2023 model olduğunu varsayarak kontrol etmiştim. 2023 model (Mercedes S400 d 4matic) otomobilin 12 milyon olduğunu tespit edince de kaynağımın söylediği rakamı doğru kabul etmiştim. Fiyat konusundaki hatamı düzeltir, özür dilerim." dedi.

"EĞER ARAÇ DENİZ BEY'İN DEDİĞİ FİYATLARDAYSA HEMEN SATABİLİRİM"

Sinan Oğan, Zeyrek'in iddialarına yanıt vererek, "Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2. El araç meclisteki bir çok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz Bey'in dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk paçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.