Sinan Ateş'in ablası MHP'li ismi hedef aldı: Bunca itham varken sessizliğinin sebebi nedir?

30 Aralık 2022'de Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, "Yetkililerin ve bakanlıkların belirli zamanlarda kamuoyunu bilgilendirecek açıklama yapmasını bekliyoruz. Yoksa kamuoyunun aklında hep soru işaretleri olacak" diye konuştu. MHP'li vekil Olcay Kılavuz'u hedef alan Ateş, "Bu kadar itham varken bir de bu milletin vekili olmasına rağmen kamuoyunu aydınlatacak hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bu sessizliğin sebebi nedir?" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili sır perdesi henüz aralanmış değil. Soruşturma kapsamında aralarında MHP'li yöneticilerin de olduğu 21 kişi tutuklu bulunuyor. Ateş ailesi de adalet aramaya devam ediyor. Ateş'in ablası Selma Ateş ise suskunluğunu günler sonra bozdu.

"BU ÜLKEDEKİ NAMUSLU DEVLET GÖREVLİLERİNE GÜVENİYORUM"

Ateş, "Soruşturmayı kapatmaya çalıştıkları aşikâr, bunu görüyoruz ama şimdiye kadar muvaffak olamadılar. Bu da şunun göstergesi bu ülkede hâlâ dürüst ve namuslu birçok devlet görevlisi var. Onların vicdanına güveniyorum. Adalet duygusundan taviz vermeyeceklerini düşünüyorum" dedi.

"KAMUOYUNU BİLGİLENDİRİCİ AÇIKLAMALAR YAPILMALI"

Resmi makamların kamuoyunu bilgilendirmesinin önemine işaret eden Ateş "Yetkililerin ve bakanlıkların belirli zamanlarda kamuoyunu bilgilendirecek açıklama yapmasını bekliyoruz. Yoksa kamuoyunun aklında hep soru işaretleri olacak" diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ SİNAN ATEŞ'İ BAĞRINA BASTI"

Ateş şunları kaydetti: "Asla şunu unutmasınlar biz bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türk milleti Sinan Ateş'i bağrına bastı ve onun arkasında duracaktır."

"KILAVUZ NEDEN SESSİZ?"

Olcay Kılavuz'un MHP'den yeniden aday gösterilmesine ilişkin görüşlerini sorduğumuz Ateş, "Bu kadar itham varken bir de bu milletin vekili olmasına rağmen kamuoyunu aydınlatacak hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bu sessizliğin sebebi nedir? Topluma bir açıklama yapma gereği duymayan bu şahsın tekrar vekil adayı gösterilmesi büyük bir talihsizliktir. Türk milletine saygısızlıktır" diye konuştu.

"İLK GÜNDEN BERİ KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMİYORUZ"

Cumhuriyet gazetesine konuşan Ateş sözlerini şöyle noktaladı: "Biz aile olarak ilk günden beri kimseyi hedef göstermiyoruz bundan sonraki süreçte de göstermeyeceğiz. Yargıya güveniyoruz ama şunu da iyi bilmek gerekiyor ki bu milletin vekilinin bu topluma cevap zorunluluğu vardır."