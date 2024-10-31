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Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

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'Terör örgütüne üyelik suçundan' tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Özer mesajında, "Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile bugün saat 16.00'da tüm İstanbulluları, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Özel, bugün Esenyurt'ta yaptığı konuşmada, Ahmet Özer'in tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajı okudu.

Özer mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır! Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim."

AHMET ÖZER TUTUKLANMIŞTI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan işlemlerin ardından, yasadışı silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumları10 Kaplan:

Pkk olan hizmetleri mi diyor. Ne diyor bu

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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

hizmetler?

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Haber YorumlarıMurat Özcelik:

Eminim içerden de daha rahat şekilde teröre hizmetde bulunursın/kayıtlar kanıtlar görüşmeler ne halt yediğinin belgeleri ile devlet önüne cıkarmış, daha neyin peşindesin,sıkıntı var aslında bu durumlar 8/10 sene zaman diliminde oluyor ve devam ediyor, niye her zaman yargı çok geçikmeli ve makam sâhibi olanların tepesine iniyor/zamanın da in tepesine, seçime de giremezdi/onun için siyasetle, hele particilikle hiç işim olmaz/özer ve imamoğlu toplamış yine yandaşlarını havlıyor/şaşırmadım vallah

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Haber YorumlarıCemal Gökçek:

Nekadar üç kağıtcı varsa siyasette oy verdiğimiz bin başkan ettiler yazıklar olsun hepinize eko zaten CHP'yi bitirmeye yeminli sanki tüm beceriksizler CHP'de şov peşinde hizmette sıfır

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

ataturkun askerleri CHP dem ortak miting yapıyor sözde kurtisdan bayrağı açılıyor neredesiniz

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Çuruyesin inşallah hangi hizmet vatana ihanet dem ve Siyonistler hizmet mi?

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

daha büyük pkk ya para aktaracağım demiş terörist

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Haber YorumlarıSelim Demir:

nahhh çıkarsınnn ordanda Selo'nun yanınaa

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