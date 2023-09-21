Sezen Aksu, Atatürk'e yapılan hakaretlere tepki gösterdi

Sezen Aksu, Atatürk'e hakareti düşünce özgürlüğü olarak değerlendirdiği yolundaki sosyal medya paylaşımlarına cevap verdi.

"YAPANLAR ALÇAKTIR"

Hakkında algı operasyonu yapıldığını belirten Sezen Aksu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır; yapanlar da düz alçaktır. Fikrim de zikrim de budur. Bu alçaklığın popüler figürler, bilhassa da benim üzerimden köpürtülmesi, çok bilindik algı operasyonlarından biridir.."

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Sezen Aksu tarafından söylenmiş gibi gösterilen sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, birçok kişi sanatçıya ağır hakaretlerde bulunuyor.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA:

PRAVAKATÖR A.E.S' YE TAVSİYE NİTELİĞİNDE TARİHİ MEKTUP;

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Sezen Aksu, Atatürk ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Atatürk'e hakaret amacıyla uygunsuz davranışlarda bulunan 17 yaşındaki A.E.S'ye, tavsiye niteliğindeki yazısında ünlü sanatçı şu ifadelere yer verdi.

"Bu yaptığınla Atatürk değerinden kaybeder zannedecek kadar meraksızlığa, bilgisizliğe mahkum edildiğin için, sadece mahallenin alkışlarına talipsin. Bugün kendine bir iyilik yap, "Benim bugüne kadar hiç kendi fikrim oldu mu?" sorusunu bir sor. Bugüne kadar merak etmediklerini bir kereliğine de olsa merak et. Kendini hiç farketmediğin için; yasaklarla, günahlarla sana anlatılanlara itiraz edemediğin; enerjisi, özdeğeri içine kapatılmış, dış dünyayla bütün algı şansları elinden alınmış bir çocuk olduğun için, bu edebiyatsız, bilimsiz ama zahmetsiz hayatın konforuna teslim olmuşsundur belki. Bir düşün, kendini nerelerde yetersiz, değersiz hissettiğini ama kendine dürüst ol. Gir arama motorlarına, merak ettiğin bir konuda mesela kimlik meselesiyle ilgili -ki insanın en önemli değeri- bütün kaynakları oku, bunları size kimlerin yaptığını, neden yaptıklarını öğrenmek zorundasın, hakikatle gerçekten ilgileniyorsan elbette belki seni bu kadar düşmanlaştıran nedeni keşfedersin… Bunun sonucunda zihninde oluşan fikir senindir. Böyle taşkın, ölçüsüz, ilkel tepkiler, senin kimliğini ilk insan kategorisinden hallice yapar. Bu da ömür boyu değer duygusundan, saygıdan açlığa mahkumiyet yani kimliksizleşmektir.

Bu o kadar ağır bir şeydir ki insanı canavara dönüştürür. Atatürk'e hiçbir şey olmaz çocuk! O saygıyı hak etmek istiyorsan düşünmek zorundasın. Bu arada terbiye iyi bir şeydir; senin de herkesin de hayatını güzelleştirir. Öğrenmek iyi bir şeydir, cevherini ortaya çıkarır." dedi.

Ünlü sanatçının yazısı çok sayıda beğeni alırken bir çok kişi de yorum yağmuruna tuttu.