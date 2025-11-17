Sezai Temelli'den İmralı'ya Ziyaret Çağrısı

Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili, "Yarın komisyon toplandığında umarım bunu gündeme alır. Hatta umarım bunun kararını alarak gecikmeksizin İmralı'ya gider" dedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'un, 'Terörsüz Türkiye' süreci için özel kanun çıkarılması yönündeki teklifi ile ilgili, "Bu konularda çeşitli yaklaşımlar, açıklamalar oluyor. Sayın Uçum da bir açıklama yapmış, elbette onun dışında da açıklamalar var. Şunu çok iyi biliyoruz ki; özellikle 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı açıklamalarla başlayan ve 26 Ekim'e kadar gelen süreçte önemli adımlar atıldı; ama tek taraflı atıldı. Diğer tarafın adım atacağı en önemli mevzu, bu özel yasa meselesine odaklanıyor. Bununla başlanacak gibi görünüyor. Bu özel yasanın nasıl olması gerektiğine dair ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, görüşmelerini tamamladıktan sonra raporunu yazacak. Bu rapor çerçevesinde de çeşitli görüşler alınacak. Tabii bu da bir görüştür, bu da benzer görüşlerle birlikte dikkate alınacaktır. Ardından bir kanun teklifine doğru yol alacağız. Umarım çok gecikmeyiz. Daha önce kanun teklifinin yasalaşması için 31 Aralık bir hedef olarak gösteriliyordu. Bir an önce kanun teklifi, Genel Kurul'a gelir ve yasalaşır. 'Özel yasa' dediğimiz şeyle başlarız ve bu da toplumun beklentilerinin önemli bir kısmını karşılarsa, süreçte sağlıklı bir şekilde yol katedebiliriz" dedi.

'ÖNCELİKLİ KONULARDAN BİRİSİ'

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Temelli, "Komisyon yarın yapacağı toplantıda, bu konuyu gündeme alma olasılığı var. Dolayısıyla bu karar yarın mı alınır, ne olur? Bunu komisyon görüşmeleri sırasında öğreneceğiz. Yarın komisyonda dinlemelerin ötesinde İmralı'ya gitme konusunu gündeme alınmasını istiyoruz. Biz bunu çok daha önce de istedik. Öncelikli konulardan biri olması gerektiğinin altını ısrarla çizdik. Yarın komisyon toplandığında umarım bunu gündeme alır. Hatta umarım bunun kararını alarak gecikmeksizin İmralı'ya gider" diye konuştu.