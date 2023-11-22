Seyhan Belediyesi Afetlere Karşı Hazırlıklarını Tamamladı

Seyhan Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan süreçte arama-kurtarma, afet sonrası yapılması gerekenler, ihtiyaç duyulabilecek malzemeler ve afet eğitimi vb. konuları masaya yatırıp, muhtemel afetlere karşı hazırlanan senaryolar doğrultusunda hazırlıklarını tamamladı.

Afetlere en hazırlıklı belediyelerden biri olmasına rağmen, 6 Şubat ve sonrasında meydana gelen 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin büyüklüğü nedeniyle her yere yetişmekte güçlük çeken Seyhan Belediyesi, deprem sonrasındaki süreci doğru analiz edip, hazırlanan senaryolar doğrultusunda muhtemel afetlere karşı hazırlıklarını güncelledi.

Afet depoları artırıldı

Afet dönemlerinde ihtiyaç duyulan ekipman ve yaşam destek malzemeleri için ana afet deposu sayısı artırıldı. Afet sonrasında hayati önem taşıyan arama kurtarma ekipmanları sabit ve mobil olarak yeniden düzenlendi. Çadır, battaniye, deprem çantaları gibi yaşam malzemeleri Seyhan'daki toplanma alanlarında ikame edilebilecek şekilde ana depolarda stoklanırken, bu malzemeler afet konteynırları ile mobil olarak ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilebilecek şekilde hazırlıklar yapıldı.

Afet seraları hizmete girdi

Hollanda Belediyeler Birliği tarafından sağlanan "Giro 555 Afet Destek Hibesi" desteğiyle oluşturulan "Afet Seraları" da bu süreçte hizmete girdi. 80 tünelden oluşacak seralarda normal dönemlerde bitki yetiştiriciliği yapılarak kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütülecek; muhtemel afetlerde ise seralar bin yatak kapasiteli barınma alanlarına dönüştürülecek.

SAK akredite eğitimlerini sürdürüyor

Kahramanmaraş depreminden dakikalar sonra arama kurtarma faaliyetlerine başlayıp, başta Çukurova ilçesindeki enkazdaki yaralılar olmak üzere çok sayıda yaralıyı kurtaran Seyhan Arama Kurtarma (SAK) ekibi de verilebilecek bağımsız görevlerle ilgili AFAD'la koordineli şekilde akreditasyon eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Toplumdaki afet bilincini artıran eğitimler veriliyor

SAK ekibi, Seyhan'daki kamu kurum ve kuruluşları ile eğitim kurumlarında da doğal afetlerle ilgili eğitimler vererek, toplumun afet bilincinin artırılması yönündeki çalışmalara katkılar sunuyor.

6 Şubatta yaşanan depremler herkese çok şey öğrettiğini belirten Başkan Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi olarak muhtemel afetlere karşı hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Akay, "6 Şubat sonrasındaki süreci değerlendirip, muhtemel afetlere karşı nasıl hazırlanmamız gerektiği konusunda değerlendirmelerimizi hızlıca tamamlayıp, oluşturulan senaryolar doğrultusunda hazırlıklarımızı da yaptık. Temennimiz bir daha böylesi afetlerin yaşanmaması ancak muhtemel bir afet durumuna karşı da hazırlıklarımızı yaptık" dedi. - ADANA