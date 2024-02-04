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SES Partisi, şeffaf belediyecilik için bağımsız adayları destekleyecek

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SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, şeffaf ve hesap veren bir belediyecilik anlayışı için bağımsız adayları destekleyeceklerini açıkladı. Bilgen, Eskişehir'de düzenlediği basın toplantısında, bağımsız adaylarla seçime girme kararı aldıklarını ve Türkiye genelinde bağımsız adaylarla kurdukları ilişkiyle partiler üstü bir bağımsız adaylar hareketi başlatmak istediklerini belirtti.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, "Şeffaf, hesap veren bir belediyecilik anlayışı için bağımsız adayları destekleyeceğiz." dedi.

Bilgen, Eskişehir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dün gerçekleştirdikleri genel merkez yönetim kurulu aylık toplantısında hem Türkiye siyasetinin öncelikli gündemlerini hem de mart ayında gerçekleşecek yerel seçimleri ele aldıklarını söyledi.

Seçmenin ve o şehirde yaşayanların haklarının, siyasetin asıl öznesi olması gerektiğini belirten Bilgen, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün yaptığımız toplantıda hem içimizden çıkacak bağımsız adaylarla seçime girme kararı aldık hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinde bizim dışımızda, seçimlere bağımsız olarak girmek isteyen adayların düşüncesine, etnik kökenine, inancına, mezhebine bakmaksızın, siyasi aidiyetiyle ilgili herhangi bir tartışma yapmaksızın, sadece şehrin kaynaklarının yağmalanmaması, şeffaf, hesap veren bir belediyecilik anlayışı için bağımsız adayları destekleyeceğiz.

Bunu hem kendi adaylarımızla, kendi arkadaşlarımızdan aday olanlarla ortaya koyacağız hem de Türkiye genelinde bağımsız adaylarla kurduğumuz ilişkiyle mümkünse partiler üstü bir bağımsız adaylar hareketiyle Türkiye siyasetine yeni bir soluk, yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Bilgen, Eskişehir'de SES Partisi'nin kurucusu ve genel merkez yöneticisi Kasım Karakaş'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Kaynak: AA / Politika

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