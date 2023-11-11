SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Filistinli üniversite öğrencileriyle buluştu

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Eskişehir'de Filistinli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Bilgen, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı ve barışın önemine dikkat çekti.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Eskişehir'de Filistinli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi'ndeki kafede düzenlenen programda Bilgen, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Ayhan Bilgen, Kudüs'ün 3 büyük dinde de kutsal sayıldığını, bu sebeple barış yurdu olması gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin elbet huzura kavuşacağını belirten Bilgen, şöyle konuştu:

"Önemli olan, bu barışın daha fazla sivil ölmeden gerçekleşebilmesidir. Ne yazık ki bu barışın gerçekleştirilebilmesi için kimi İslam ülkelerinin yöneticileri gerekeni yapmıyorlar. Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı yürüyenler kadar, Paris'te, New York'ta, İsrail'in siyonist politikalarını eleştiren Ortodoks Yahudiler kadar bile cesareti olmayanları tarih, hak ettikleri yere oturtacaktır. Bu sorunun başlangıcı 7 Ekim değildir. Bu sorun, en az 75 yıllık işgal edilmiş topraklar sorunudur. İsrail'in uygulamaları, açık biçimde hem uluslararası hem de Birleşmiş Milletlerin defalarca alıp uygulamadığı kararlara göre devlet terörüdür."

Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murad Elmuhandis de Türkiye'nin Filistinlilere yönelik destekleri için teşekkür etti.

Programda SES Partisi Genel Sekreteri ve İl Başkanı Kasım Karakaş, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Atıf Özbey, Odunpazarı İlçe Başkanı Yunus Akyol ile Tepebaşı İlçe Başkanı Murat Akdemir de yer aldı.