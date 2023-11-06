SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, CHP'yi eleştirdi ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi

TÜRKİYE'NİN Sesi Partisi (SES Partisi) Genel Başkanı Ayhan Bilgen, "CHP'nin bir yenilenme, bir değişim tartışması yaparken bu değişimin, bu yenilenmenin neden Orta Doğu'ya dair bir söz söylenmeden tartışıldığını anlamakta zorlanıyorum" dedi.

Bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için memleketi Kars'a gelen SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, bir kafede basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıyı kınayan Bilgen, "Bir kere artık siyasetin gündemi bu olmak zorunda. Biz kulaklarımızı tıkasak da biz gözlerimizi kapatsak da Gazze'de çocuklar ölürken insanlık ölürken, insani değerler uluslararası insani mekanizmalar yok sayılırken bizim siyaset yapmamız, günlük siyaset konuşmamız, siyasi polemik ortaya koymamız, siyasi ahlak açısından da kabul edilebilir değil, reel politik açısından da gerçekleştirilebilir değil. Bugün itibariyle Filistin'de hayatını kaybeden insan sayısı neredeyse Ukrayna Savaşı'nda 1,5 yılda hayatını kaybeden insan sayısının iki katına yaklaştı. Bu savaşın kısa bir süre sonra bölge yayılması durumunda bundan Suriye'nin etkilenmesi, Suriye etkilendiği takdirde Türkiye iç siyasetinin etkilenmemesi mümkün değil. Bunun farkında olarak bunu idrak ederek bir tavır geliştirmek zorundayız" diye konuştu.

'DEĞİŞİM DEMEK YÜZLERİN DEĞİŞİMİ DEMEK DEĞİLDİR'

CHP'yi de eleştiren Bilgen, "Bir siyasi partide değişim demek, yüzlerin değişimi demek değildir. Bir siyasi partide yenilenme demek; kişilerin, isimlerin yenilenmesi demek değildir. Siz temel politikayla ilgili bir eleştiri, bir itiraz yapıyor olmanız gerekir. Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum; kongre dahil olmak üzere Filistin sorunuyla ilgili, Gazze'yle ilgili, Orta Doğu'yla ilgili hiçbir söz söylenmemiş olması çok üst düzey yöneticilerin daha bugüne kadar üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen Filistin'le ilgili bir Twitter mesajı lütfetmemiş olmaları Gazze'de ölen çocuklarla ilgili bir tek söz kurmamış olmaları siyasi ahlak açısından da Türkiye siyasetinin geleceği açısından da muhalefet açısından da endişe vericidir" dedi.

'KÖRFEZ ÜLKELERİ BİLE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ DEĞİŞTİRSE, BU SAVAŞ BİTER'

Çok somut olarak bu savaşın bitirilebilir olduğunu belirten Bilgen, "Ama bizim sadece tepki değil, sadece kınama değil, bunun ötesinde özellikle İsrail'in bu şımarık politikalarına devam etme cesaretini göstermesine sebep olan körfez ülkelerinin vurdumduymazlığı hatta zaman zaman neredeyse yani Filistin'e dirsek gösteren İsrail, Netanyahu rejiminin uygulamalarını destekleyen yaklaşımlarıdır. Sadece körfez ülkeleri bile ticari ilişkilerini, finansal tercihlerini değiştirseler, bu savaş biter. Bu savaş durur. Biz dolayısıyla dikkatleri sadece bir İsrail öfkesine değil, tam tersine İsrail'in bu politikalarda ısrar etmesinin, inat etmesinin sebebi olan, altyapısı olan cesaretlendirici uygulamalara yöneltmemiz gerekiyor. Eğer Türkiye kamuoyu da sadece İsrail'e kızarak değil ama aynı zamanda İsrail'in bu politikaları yürütmesine güç katan ülkelere, Orta Doğu rejimlerine de tepkisini koyarsa, koyabilirsek bir an önce barış mümkün olur. Türkiye bu barışı tesis etme konusunda elbette daha aktif tutum almalıdır ve hepimiz bilmeliyiz ki Orta Doğu'da barış olmadan Türkiye'de huzur olmaz, Türkiye'de güven olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse rahat biçimde uyuyamaz" dedi.