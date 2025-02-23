Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük kongresi bugün gerçekleşecek. Yönetim kadrosunun büyük bir kısmının değişmesi beklenirken, yeni kadrodan da bazı isimler öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN BİR İSİM DAHA

Eski futbolcu Mesut Özil ile Şarkıcı Sinan Akçıl da AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alacak. En dikkat çeken isimlerden biri de II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu oldu.

"GALATASARAY ADASI DEDEME AİT" DEMİŞTİ

Kozmetik ürünleri satan ve Üsküdar'da bir restoran işleten II. Abdülhamit'in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray Adası'nın dedesine ait olduğunu öne sürerek istemişti.

2 ÇOCUĞU VAR

Nilhan Osmanoğlu'nun 2012 yılında Beylerbeyi Sarayı'nda evlendiği eşi Mehmet Behlül Vatansever'den Hanzade ve Vahdettin isimlerinde iki çocuğu var.