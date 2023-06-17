Şener'in itirafından sonra CHP'yi karıştıracak bir iddia daha: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen başka bir vekil daha var

Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener'in, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğine yönelik açıklaması tartışma yaratırken, gazeteci Şaban Sevinç, CHP'li başka bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini iddia etti.

CHP eski milletvekili Abdüllatif Şener'in katıldığı bir yayında, seçimde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı. Şaban Sevinç, CHP ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atarak, partide Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu öne sürdü.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN BİR VEKİL DAHA VAR"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç, bu milletvekilinin adını açıklamazken canlı yayında şu açıklamaları yaptı: "CHP'de sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum. Bu durum bize şeyi gösteriyor.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Tamam, Abdüllatif Şener'in davranışı kesinlikle kabul edilemez kaldı ki dün akşam soruları yanıtlarken kendisi de kendisiyle çelişkiye düştü. Yaptığı açıklamaların ne kadar korkunç olduğunu daha açıklamalarını yaparken fark etti."

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, önceki gün konuk olduğu bir programda 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. Partisinden istifa ettiğini açıklayan Şener, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi ama oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadığı ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili CHP kanadından ilk açıklama Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Şener'in sözleri karşısında kanının donduğunu ifade eden Özel, "Abdüllatif Şener, vicdan sahibi muhafazakarları temsil ettiğini söylediği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi CHP'linin yerin eyer bulduysa, o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere de özür borcumuz var" dedi.