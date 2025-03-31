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Sema Silkin Ün'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Sema Silkin Ün'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ramazan Bayramı'nda huzur ve barış dileklerinde bulundu. Bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendireceğini vurguladı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ramazan Bayramı kutlama mesajında; "Bayram, başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm insanlığa huzur ve barışın vesilesi olsun" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Milletvekili Ün, açıklamasında 'Orucuyla, teravih namazlarıyla, dualarla ve ibadetlerle geçen mübarek Ramazan Ayı sonunda bayrama günahlarımızdan arınmış olarak hep birlikte kavuştuk. Ramazan Bayramını, büyük coşku ve heyecanla hep birlikte kutlayacağız. Küçüklerimizi sevindireceğiz, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, ellerini öpüp dualarını alacağız. Bayram günlerinde, başta Denizlili hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın gönüllerinde yer eden kardeşlik ve dayanışma duygusunun daha da güçleneceğine inanıyorum. Bayramın getirdiği sevinç ve umut, ülkemizin geleceğine de yansısın. Başta İslam Coğrafyası olmak üzere tüm insanlığa huzur ve barışın vesilesi olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu günler geçirmeniz dileğiyle, bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Sağlıklı nice bayramlara hep birlikte ulaşalım inşallah" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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