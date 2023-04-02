Selvi Kılıçdaroğlu: Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yeni açtığı Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda çocukların yetersiz beslenmeleri konusuna değindi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de çocuklarımızın yüzde 67'si sebzeyi, yüzde 87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yeni açtığı Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda çocukların yetersiz beslenmesine dikkat çekti.

"FIRST LADY UNVANI PEŞİNDE DEĞİLİM"

"Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı" diyen Selvi Kılıçdaroğlu, sebze ve et tüketemeyen çocuklara işaret etti.

"TEK DERDİM GERÇEKLERDİR"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de çocuklarımızın yüzde 67'si sebzeyi, yüzde 87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir" dedi.