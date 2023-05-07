Selvi Kılıçdaroğlu: 'Çare baharda, bahar gelince hiçbir çocuk yoksunluk çekmemeli'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Bir çocuğun gözünde yoksulluk yalnızca parasızlık demek değil. Araştırmalara göre ülkemiz maalesef gelirin adaletsiz dağıldığı, yoksulluk riski olan çocuk oranında en üst sıralarda. Akranlarından az imkanı olan çocukların, gelecekteki imkanları da kısıtlı oluyor… Çare baharda, bahar gelince hiçbir çocuk 'yoksunluk' çekmemeli. Bu ülkemin tüm çocuklarına Selvi annelerinin sözü olsun" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ve TÜİK'in çocuk yoksulluğuna ilişkin verilerini paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımlarına şu notu düştü:

"Sevgili dostlar, bir çocuğun gözünde yoksulluk yalnızca parasızlık demek değil. Araştırmalara göre ülkemiz maalesef gelirin adaletsiz dağıldığı, yoksulluk riski olan çocuk oranında en üst sıralarda. Akranlarından az imkanı olan çocukların, gelecekteki imkanları da kısıtlı oluyor.

Çocuklar yoksulluğu eğitim, gıda, barınma, sağlık ve sosyal dışlanma olarak yaşıyorlar. İşte o yoksulluk ömürlerince peşlerini bırakmıyor, tarifsiz yaralar açıyor. Türkiye, 'Ciddi Barınma Yoksunluğu Olan Çocuk Nüfus Oranında' da Avrupa ülkeleri arasında yıllardır birinci sırada.

Ben bir kadın, bir anne, bir büyükanne olarak üzülmenin ötesine geçmek, çözüme odaklanmak istiyorum. Çare baharda, bahar gelince hiçbir çocuk "yoksunluk" çekmemeli. Bu ülkemin tüm çocuklarına Selvi annelerinin sözü olsun."