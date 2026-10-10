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Selim Gültekin, Memur-Sen Manisa'da memurların mali ve özlük hak taleplerini dinledi

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Selim Gültekin, Memur-Sen Manisa'da memurların mali ve özlük hak taleplerini dinledi
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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Selim Gültekin, Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini ziyaret ederek kamu çalışanlarının mali ve özlük beklentilerini dinledi. Görüşmede güncel sorunlar ele alınırken Gültekin, talepleri takip edip ilgili mercilere taşıyacaklarını söyledi.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Selim Gültekin, Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini ziyaret ederek kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini dinledi.

Ak Parti 27. Dönem Niğde Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Selim Gültekin, teşkilat çalışmaları kapsamında geldiği Manisa'da Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti. Gültekin, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Görüşmede, kamu görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin güncel beklentileri, mali ve özlük hakları ile sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Yasav: "Memurlarımızın taleplerini ilettik"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, kamu çalışanlarının refahı, haklarının korunması ve çalışma barışının sağlanması için mücadele ettiklerini belirtti.

Görüşmede memurların özlük hakları, mali beklentileri ve çalışma ortamlarında karşılaştıkları sorunları ayrıntılı şekilde aktardıklarını ifade eden Yasav, Gültekin'e sorunlara ve beklentilere gösterdiği ilgi ve samimi yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Gültekin: Taleplerin takipçisi olacağız

Kamu çalışanlarının beklentilerinin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayan Selim Gültekin ise milletvekilliği döneminde ve mevcut görevinde çalışanların yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav ve sendika temsilcilerinin ilettiği mali ve özlük haklarına ilişkin talepleri önemsediklerini kaydeden Gültekin, kamu çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi için söz konusu talepleri takip etmeyi ve ilgili mercilere taşımayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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