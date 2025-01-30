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Selendi'de Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Selendi'de Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Hızla Devam Ediyor
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Manisa'nın Selendi ilçesinde, deprem dayanıksızlığı nedeniyle yıkılan Hükümet Konağı'nın inşaatı, deprem yönetmeliğine uygun şekilde ilerliyor. Yeni bina bodrum, zemin ve 2 katlı olarak inşa ediliyor.

Selendi ilçesinde 1978 yılında inşa edilen ve 46 yıl boyunca hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı yapılan Hükümet Konağı'nın yeni binasının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 1978 yılında inşa edilen ve deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilen Selendi Hükümet Konağı yıkılarak yerine yeni bina inşaatına başlanmıştı. Yıkım çalışmalarının ardından ihaleyi alan firma inşaata başlayarak çalışmalarına devam ediyor. Yeni hükümet konağı deprem yönetmenliğine uygun olarak bodrum, zemin ve 2 katlı olmak üzere inşa edilecek. Hükümet konağı bittiğinde yeni yüzüyle ilçe halkına hizmet verecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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