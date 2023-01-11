Selahattin Demirtaş'tan Bakan Bozdağ'a olay yanıt: Bizim yerimizde olmanıza fazla kalmadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hükümlülerin sosyal medya kullanımını kısıtlayacak düzenlemenin yapılması gerektiğine yönelik sözlerine, HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak bir yanıt geldi. Demirtaş, "Kendinizi bizim yerimize koyup cezaevleriyle ilgili düzenlemeleri öyle yapın. Bizim yerimizde olmanıza fazla kalmadı nihayetinde." ifadelerini kullandı.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamaları arasında en dikkat çekeni, hükümlülerin sosyal medya kullanımına ilişkin sözleri oldu. Bakan Bozdağ, hükümlülerin sosyal medya kullanamayacağını ancak adlarına açılan hesaplardan avukat ve aileleri aracılığıyla paylaşım yapılabildiğini, bu konuda çalışma yapıldığını söyledi.

"HÜKÜMLÜLER SOSYAL MEDYA KULLANMIYOR"

Bozdağ, "Sosyal medya konusu maalesef hükümlülerin böyle bir şeyi yok. Hükümlerin bu avukat görüşü şeyi var. Avukat görüşünde, avukatların onlardan aldıklarını ya da ailelerinin onlardan aldıklarını sosyal medyaya yansıtmaları var. Yoksa hükümlüler kullanmıyor. Yani sosyal medya kullanmıyorlar ve orada herhangi bir doğrudan kendileri bir yayın yapamıyorlar. Ama onların adına olan hesaplarda avukatlarıyla, aileleriyle görüşme hakkı olanlarla görüştüklerinde onlara söyledikleri, dışarıda onlar tarafından yayınlanıyor. Biz bunu önemsiyoruz ve bu konuyu şu anda çalışıyoruz. Yani dünyaya da bakıyoruz, ne yapabiliriz? Çünkü bir yandan hükümlü, öte yandan da sosyal medya ve diğer medya mecralarıyla farklı farklı işler yapıyor. Dünya buna nasıl bakıyor? Çünkü sosyal medya yeni. Başka ülkeler ne yapıyor? Biz de bunu çalışıyoruz. Yani burada bir değerlendirme ihtiyacı olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını bitirince dünyaya bakıp ona göre bir karar vereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

"YÜREKLERİNE, GÖNÜLLERİNE BAK"

Bakan Bozdağ'ın sözlerine HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak bir yanıt geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı sesimizi kısmanın yollarını arıyormuş. Ama bunun için önce bizi bulmaları gerekmiyor mu? Şu fotoğraflara iyi bak; Gültan, Figen, Sebahat, Bekir, İdris, Leyla, Selçuk, ben ve binlercemiz ordayız. Bulamadın mı ? Yüreklerine, gönüllerine bak.

"BİZİM YERİMİZDE OLMANIZA FAZLA KALMADI"

Ayrıca kendinizi bizim yerimize koyup cezaevleriyle ilgili düzenlemeleri öyle yapın. Bizim yerimizde olmanıza fazla kalmadı nihayetinde. O nedenle akıllıca davranın ve yeni tecritler uygulamak yerine tüm tecritleri kaldırın."