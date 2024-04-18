Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi sonuçladı mı, son durum ne? Selahattin Demirtaş çıkacak mı?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebi sonuçlandı. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi sonuçladı mı, son durum ne? Selahattin Demirtaş çıkacak mı?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE OLACAK MI?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebini reddetti. Dava 16 Mayıs'a ertelendi. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 82'nci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi'nde görüldü. Sanıkların tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşma görüldü.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN TEK CÜMLELİK SAVUNMA

Duruşmaya SEGBİS ile katılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" sözleriyle tek cümlelik savunma yaptı.

NE OLMUŞTU?

HDP'nin çağrısı üzerine 6 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında 20 Eylül 2019'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verildi.