Selahattin Demirtaş'a ecel terleri döktüren telefon: Alo ben Başak Demirtaş, kaza geçirdik kızın ağır yaralı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ni arayan bir kadının kendini Başak Demirtaş olarak tanıttığı, görüşe gitmek için yola çıktıkları sırada trafik kazası geçirdiklerini ve büyük kızlarının yaralandığını söylediği ortaya çıktı. Bu haberin ulaştırıldığı Demirtaş'ın, yaklaşık bir saat kızı ve eşine ulaşamadığı öğrenildi.

Erzurum'da yaşayan ve kendisini sosyal medyada "siyasetçi" olarak tanıtan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022'de Edirne F Tipi Cezaevi'ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp acil bir durum olduğunu, Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmek istediğini söyledi. Cezaevi yetkilileri, bunun mümkün olmadığını ancak sözü edilen acil durumu Selahattin Demirtaş'a aktarabileceklerini belirtti.

"DİYARBAKIR ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİK"

Demirtaş ile telefonda görüşemeyeceğini anlayan ve kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadın, cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş'a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş'a aktardı.

DEMİRTAŞ'A BÜYÜK PANİK YAŞATAN OLAYIN GERÇEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine Demirtaş'a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş'a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş'ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş'a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı. Başak Demirtaş'a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş'a iletildi.

AVUKATLARI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Olaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş'ın avukatları, arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcının yaptığı soruşturma sonucu olay günü Edirne Cezaevi'ni arayan kişinin Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ş.P. adlı bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Kadının, kendisini çevresine siyasetçi olarak tanıttığı öğrenildi. Medyascope muhabiri Ferit Aslan'ın haberine göre adresi ve kimlik bilgileri tespit edilen kişiye karşı Demirtaş'ın avukatlarının manevi tazminat davası açmaya da hazırlandıkları öğrenildi.