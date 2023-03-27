Şehit ve gazi ailelerinden CHP-HDP yakınlaşmasına tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisinin (HDP) yakınlaşmasına sert tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP ve HDP'nin seçim anlaşması yapması ve üzerine HDP'li eski vekillerin terör sözcülüğü yapacak açıklamalar yapmasına sert tepki gösterdiklerini ve karşı durduklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na açık çağrıları olduğunu belirten Gündüz, şu soruları yöneltti: "Kılıçdaroğlu'na soruyoruz, HDP ile görüşmeniz de, 'biz iktidara geldiğimiz de sınır ötesi operasyonları durduracağız, dediniz mi, demediniz mi? HDP'li Pervin Buldan, Kandil'e selam gönderip, Kandil'deki teröristlere, 'artık Türkiye'ye geleceksiniz ve burada siyaset yapacaksınız' ve devam ediyor. 6'lı masadaki dostlarımızdan söz aldık' diyerek bebek katili PKK elebaşına özgürlük istiyor. Ahmet Türk ne diyor, AK Partiye oy veren Kürt kardeşlerimize ahlaksız diyerek hakaretler savuruyor. Sözde Ilımlı HDP'li Ahmet Türk, 40 yıldır PKK terör örgütü ile kol kola kucak kucağa oldunuz. Askerlerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı, şehit ettiniz. Devletini vatanını bayrağını seven vatansever Kürt kardeşlerimizi katlettiniz. Artık Kürt kardeşlerimizin yakasından düşün".

"Aziz milletimiz şehit ve gazi ailelerimiz asla ama asla bu cennet vatanı ne size nede sizin o kirli zihniyetinize teslim etmeyecektir" diyen Gündüz, şöyle konuştu:

"14 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye'nin bekası için çok önemli. Bu bir varoluş mücadelesi. Devletimizin bölünmez bütünlüğünün mücadelesi. Allah'ın izniyle Aziz milletimizin de desteğiyle güzel Türkiye'mizin 13. Cumhurbaşkanı yine yeniden kefenini giyip bu davaya baş koyan, Recep Tayyip Erdoğan olacaktır." - DİYARBAKIR

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