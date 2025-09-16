Haberler

Sedat Peker'e yakın isim, Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüye tepkisiz kalamadı

Gebze'de bir babaya çocuğunun yanında tokat atan cip sürücüsü gözaltına alındı. Olay büyük tepki toplarken, Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de sosyal medyadan sert tepki göstererek saldırganın ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası saldırgan gözaltına alınırken Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de duruma kayıtsız kalamadı.

Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir şehir eşkıyası çocuklarının yanında bir babaya tokat atıyor…Kanım durdu, içim titredi. Ey namert, elin kırılsın… Ümit ve temennim ederim ki, görüntüdeki zalim maganda ağır şekilde cezalandırılır" ifadelerine yer verdi.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya hesaplarından Sedat Peker ile ilgili paylaşımlar yapan MHP'li İzzet Ulvi Yönter, son olarak kendi fotoğrafı ile Sedat Peker'in göğsüne elini koyarak selam verdiği bir kareyi yan yana birleştirerek paylaşmıştı.

Sedat Peker'e yakın isim, Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüye tepkisiz kalamadı

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR"

Yönter, daha önce Sedat Peker'le ilgili bir video yayımlamış, o paylaşımında, "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…" yazmıştı.

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSait Paşa:

Mazlumların üzerinden mafya güzellemesi yapmayın, mazlumları devlet koruyacak, mafya değil.

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAGA:

koruyamıyorsa ?

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıy.i:

birine yakın bir isim olmasa boyle el kol sallayıp mıllete tokat atamaz, zengın ve mıllete ahkam kesıyorsan herhangi bir tarafın yandaşıdır,malum taraftaysa geçmiş olsun baba yedıgı tokatla kalır

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSe. Ba.:

Bu adamı devlet alır adli kontrol ile serbest bırakır, gene yapacağını yapar..ama sedat peker alır dıbırını çizer öyle bırakır birdaha yapamaz

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBay Bay:

Videoyu izlerseniz daha araba durmadan oraya koşarak gelen birileri var. Yani adam tek de değil. Ve kendi çapında küçük pekerciği oynuyor. Siz geçmiş kabadayılıkla çeteciliği karıştırıyorsunuz. Hiç kimse namusu ile böyle zengin ve güçlü olamaz.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Yanlış adam a tokat atmış. Bana atsa gücüm yetmese dahi, gerekli yöntemle onun hesabını kapatırdım.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus güler:

gücüm yetmese bile... gücün yetmeyecek şeylere bişey yapmamak daha akıllıca. o adam şuan sonuçta dayak yiyenlerden en az hasarlı çıkanı oldu..korku iyi birşey bir tür savunma sistemi. eğer çok takıntı yapacak biriysen ki bende öyleyim kendini geliştir.

yanıt9
yanıt0
Haber Yorumlarıyunus güler:

özellikle silah bıçak çıkartılan bir devirde daha çok dikkatli olmak lazım.öfkenize yenik düşmeyin

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıAGA:

mesela? nasıl bir yöntem ?

yanıt0
yanıt0
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
