Seçimlere az bir zaman kala AK Parti'den kritik hamle! 5 il başkanı değiştirildi

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıkları değiştirildi. Yeni il başkanları AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

11 ilde yıkım yaratan depremlerin ardından tüm gözler 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere çevrilmişti. Binlerce insanın deprem bölgesinden ayrılması ve şehirlerin enkaz yığınına dönmesi seçimler için bir soru işareti doğurdu.

"MİLLETİM 14 MAYIS'TA GEREĞİNİ YAPACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise söylentilere son noktayı koyarak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

5 KENTTE İL BAŞKANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Ak Parti'de beş ilin il başkanı değiştirildi. Ak Parti'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına atama yapıldı. Ak Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör, Aksaray İl Başkanlığına Hamza Aktürk, Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Ercan Dağtaş ve Van İl Başkanlığına Emre Güray'ın atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.