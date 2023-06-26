Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP listelerinden 15 milletvekilini TBMM'ye gönderen DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" açıklamasına sert tepki gösterdi. Babacan'ın sözlerini alıntılayan Özdağ, "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme aşağıda fotoğrafı var" dedi.

Deva Partisi'nin HP listelerinden 15 milletvekilini TBMM'ye göndermesi sonrası Ali Babacan, "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışında bulunmuştu. Bu sözlere tepki gösteren Özdağ, "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme aşağıda fotoğrafı var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri geride kalsa da tartışmalar sona ermedi. TBMM'ye CHP listelerinden 15 milletvekili gönderen Millet İttifakı paydaşlarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son çıkışı yeni bir polemiğin de fitilini ateşledi.

"HELALİNDEN 15 MİLLETVEKİLİMİZ VAR"

Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Ali Babacan, seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Tertemiz bir seçim kampanyası yürüttüklerini, yapamayacakları hiçbir söz vermediklerini söyleyen Babacan, "Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik." dedi.

"BANA UTANMAZLIĞIN RESMİNİ YAPABİLİR MİSİN ABİDİN?"

Babacan'ın açıklamalarına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Özdağ, Babacan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme aşağıda fotoğrafı var." ifadelerini kullandı.