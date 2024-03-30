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Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat! Oyunuz geçersiz sayılabilir

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Türkiye'nin yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy vereceği bu seçimde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kurallara göre oylar bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor.

Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat! Oyunuz geçersiz sayılabilir

Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

  • Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.
  • Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.
  • Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.
  • Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.
  • Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.
  • Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.
  • "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.
  • Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.
  • Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat! Oyunuz geçersiz sayılabilir

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:

  • Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.
  • Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.
  • Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.
  • Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.
  • Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.
  • Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
Kaynak: AA / Politika

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

özellikle biz on bin lira alan on beş bin lira kira veren emekliler emeğimizin boşa gitmemesi için gereken hissiyatımızla takdirlerimizi vereceğimiz oyla göstermek için gereken özen ve ihtimamı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın

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