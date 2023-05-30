Seçim yenilgisi CHP'de kurultay tartışmalarının fitilini ateşledi! Genel Başkanlık koltuğu için İmamoğlu'nun adı öne çıkıyor

2. tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması CHP'de kurultay tartışmalarının fitilini ateşledi. Milletvekili listelerinde kendine yer bulamayanlar ile 40 kadar il başkanı partinin genel başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Ancak İmamoğlu'nun Yargıtay'da bekleyen siyasi yasakla ilgili dava dosyası işleri zorlaştırabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimin 2. turundan zaferle ayrılması CHP'de kurultay tartışmalarını başlattı. CHP Genel Merkezi, kurultayı gelecek yıl mart ayında yapılacak olan yerel seçimler sonrasına bırakmayı hedefliyor.

CHP DEYİM YERİNDEYSE İKİYE BÖLÜNDÜ

Seçim sonuçları CHP'yi de ikiye böldü. Partinin bir bölümü kurultay ve genel başkan ile yönetimin değişimini isterken, diğer bir bölümü Kılıçdaroğlu'nun süreci başarıyla yönettiği, ancak yönetimde yer alan bazı isimlerin istifa etmesi gerektiği görüşünde. Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan yardımcılarından oluşan MYK'da yenilenmeye giderek kurultay taleplerini yumuşatabileceği belirtiliyor. Ancak PM toplanmadan bu yönde bir adım atması beklenmiyor.

40 İL BAŞKANI İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR

CHP'de kurultay 2 yılda bir gerçekleştiriliyor ancak parti, seçim nedeniyle kurultayını bir yıl erteledi. Yasal olarak 2023 yılı içinde kurultay takviminin başlaması gerekiyor. Genel merkez tarihi Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasına bırakmak istiyor. Olağanüstü kurultay beklentisinde olanların da delegenin desteğini alması gerekiyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre milletvekili listelerinde kendine yer bulamayanlar ile 40 kadar il başkanının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği belirtiliyor.

İMAMOĞLU'NUN "DEĞİŞİM" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki tek potansiyel rakip "Oğlum" dediği İmamoğlu. İmamoğlu'nun seçim sonrasında yaptığı ilk açıklamada "Değişim" vurgusu yapması dikkat çekti. Ancak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde karşısına çıkan siyasi yasak ile ilgili dava dosyası Yargıtay'da bekliyor. Cezanın onanması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir.