Seçim sonuçlarında dikkat çeken detay! AK Parti'nin oyları 75 ilde düştü, 6 ilde arttı

Milletvekili genel seçimlerinde sonuçlar büyük oranda netleşirken, en çok oy oranına ulaşan parti yüzde 35 ile AK Parti oldu. Ancak AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre 75 ilde oy oranının düşmesi, 6 ilde ise oylarını artırması dikkat çekti.

Dün Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 49'unu, Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 45'ini aldı.

75 İLDE DÜŞÜŞ VAR

Genel seçimlere bakıldığında ise Cumhur İttifakı yüzde 49.37, Millet İttifakı ise yüzde 35.12 oy oranı aldı. Seçimlerde en çok oyu alan parti ise AK Parti oldu. AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.49 olurken; dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Buna göre AK Parti'nin oyları 75 ilde düşerken, 6 ilde de arttı. Oy oranında artışın görüldüğü 6 il; Iğdır, Batman, Şırnak, Bayburt, Diyarbakır ve Hakkari oldu.

AK PARTİ İLLERE GÖRE SONUÇLAR

OYLARINI ARTIRDIĞI 6 İLDE SON DURUM