Seçim sonrası Kılıçdaroğlu anketi! 'İstifa etmeli' diyenlerin oranı yüzde 62,4'ü buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili istifa tartışmaları da alevlendi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini neredeyse birebir tahmin etmeyi başaran BETİMAR Araştırma, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı seçmenine bu kez "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusunu yöneltti. Araştırmaya katılan yüzde 62,4'ü CHP liderinin istifa etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 37,6'sı istifa etmemesi yönünde görüş bildirdi.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimleri neredeyse birebir tahmin etme başarısını gösteren BETİMAR Araştırma bu kez daha dikkat çeken bir anket gerçekleştirdi.

İSTİFA TARTIŞMALARI SON GÜNLERDE İYİCE ALEVLENDİ

Seçimlerinin kazananının Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak başlayan istifa tartışmalarına mercek tutan anket firması, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı seçmenine "Sizce Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?" diye sordu.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 37,6'SI "İSTİFA ETMELİ" DEDİ

31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 1.650 kişiyle yapılan ankette; araştırmaya katılanların yüzde 62,4'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 37,6'sı istifa etmemesi yönünde görüş bildirdi.

CHP'LİLERİN ÇOĞUNLUĞU DA İSTİFADAN YANA GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Söz konusu ankette, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli" diyen CHP'lilerin oranı yüzde 51,3'ü bulurken, yüzde 48,7'lık bir oran ise "Hayır etmemeli" yanıtını verdi.

İYİ PARTİ'DE ORAN BİR HAYLİ YÜKSEK

Ankete katılan İYİ Partililerin yüzde 82,1'lik kısmı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini ifade ederken, Yeşil ve Sol Parti'den bu soruya "Evet etmeli" yanıtını verenlerin oranı yüzde 55,2 oldu.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ DE "İSTİFA" DİYOR

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Türkiye İşçi Partisi'nden ankete katılanların da yine neredeyse tamamına yakını CHP liderinin görevi bırakma zamanının geldiğine işaret etti.